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Сегодня, 11:55

Алджамейн Стерлинг объявил о переходе в полулегкий вес и бросил вызов Максу Холлоуэю

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) в интервью действующему чемпиону One Championship в наилегчайшем весе Деметриусу Джонсону (25-4) заявил, что оставляет легчайший вес.

«Почему бы не стремиться к звездам? Если я выиграю один бой у такого парня, как Макс Холлоуэй, мне больше не к чему будет стремиться. Этот парень — тот, кто буквально уничтожает всех претендентов одного за другим. Я думаю, UFC 300 может стать зажигательным кардом. Может быть, мы подеремся в марте. Мне нечего терять. Макс Холлоуэй, как тебе такой вариант?»

Шон О'Мэлли (17-1) победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Холлоуэй в прошлом бою победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

Алджамейн Стерлинг
Макс Холлоуэй
UFC
ММА
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