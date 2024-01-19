UFC 297: дата и кард боев турнира

Турнир UFC 297 пройдет в ночь с 20 на 21 января в Торонто, Канада, на территории спортивного комплекса Scotiabank Arena. В главном событии вечера Шон Стриклэнд проведет поединок за титул чемпиона UFC с Дрикусом Дю Плесси. В соглавном бою за пояс в женском легчайшем весе Ракель Пеннингтон встретится с Майрой Буэно Силвой. Также в рамках главного карда россиянин Мовсар Евлоев подерется против британца Арнольда Аллена.

Полный кард UFC 297

Основной кард

Шон Стриклэнд (28-5) — Дрикус Дю Плесси (20-2);

Ракель Пеннингтон (15-8) — Майра Буэно Силва (10-2-1);

Нил Мэгни (28-11) — Майк Мэлотт (10-1-1);

Крис Кертис (30-10) — Марк-Андре Баррио (16-6);

Арнольд Аллен (19-2) — Мовсар Евлоев (17-0).

Предварительный кард

Брэд Катона (13-2) — Гарретт Армфилд (9-3);

Чарльз Журден (15-6-1) — Шон Вудсон (10-1-1);

Сергей Сидей (10-1) — Рамон Таверас (9-2);

Джиллиан Робертсон (12-8) — Полиана Виана (13-6).

Ранний предварительный кард

Йохан Лайнесс (9-2) — Сэм Пэттерсон (10-2-1);

Жасмин Ясудавичус (9-3) — Присцила Качоэйра (12-5);

Малкольм Гордон (14-7) — Джимми Флик (16-7).

Начало турнира UFC 297 — в 02.30 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию турнира в Канаде можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец» (с 02.30), а также по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 297 в Торонто в ночь на 21 января.

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