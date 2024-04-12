Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:10

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй: дата и время начала боя турнира UFC 300

Гейджи и Холлоуэй подерутся 14 апреля на турнире UFC 300
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец UFC Джастин Гейджи.
Джастин Гейджи.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в полулегком весе из США Макс Холлоуэй подерется за пояс BMF с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 300 14 апреля. Их поединок в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» начнется около 06.00 по московскому времени.

35-летний Гейджи (также пишется как Гэтжи) одержал 25 побед и потерпел четыре поражения в ММА. На счету 32-летнего Холлоуэя в смешанных единоборствах — 25 побед и семь поражений.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе.

Видеотрансляция поединка за титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC») Гейджи — Холлоуэй пройдет в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на сайте matchtv.ru. Этот бой и другие также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Биография Павла Котова: карьера и жизнь российского теннисиста
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В НХЛ - сумасшедшая погоня за последними путевками в плей-офф. Малкин и внук Билла вышвырнут Ови из борьбы?   
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в госсобственность
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне об официальных лицах РФ
Популярное видео
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру

Оливейра и Царукян прошли процедуру взвешивания перед боем на UFC 300

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости