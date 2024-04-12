Джастин Гейджи.

Экс-чемпион UFC в полулегком весе из США Макс Холлоуэй подерется за пояс BMF с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 300 14 апреля. Их поединок в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» начнется около 06.00 по московскому времени.

35-летний Гейджи (также пишется как Гэтжи) одержал 25 побед и потерпел четыре поражения в ММА. На счету 32-летнего Холлоуэя в смешанных единоборствах — 25 побед и семь поражений.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе.

Видеотрансляция поединка за титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC») Гейджи — Холлоуэй пройдет в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на сайте matchtv.ru. Этот бой и другие также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию