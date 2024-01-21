Алискеров подхватил стафилококк и выбывает из боя 17 февраля на UFC 298

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) подтвердил, что его бой с 15-м номером рейтинга в среднем весе американцем Энтони Эрнандесом (11-2) 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США, не состоится из-за того, что он подхватил стафилококк.

«К сожалению, из-за стафилококка я был вынужден отменить бой. Это был отличный шанс попасть в топ-15 и сразиться в этом сумасшедшем бойцовском карде... Увидимся после Рамадана», — написал россиянин в соцсети X.

Алискеров в прошлом бою победил Варлея Алвиса (14-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.