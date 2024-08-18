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Кай Кара-Франс нокаутировал Стива Эрцега на UFC 305

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Кай Кара-Франс (25-11) нокаутировал седьмого номера рейтинга в наилегчайшем весе Стива Эрцега (12-3) в первом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Эрцег в прошлом бою бился за титул, проиграв действующему чемпиону дивизиона Александру Пантоже (28-5) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). Бой состоялся 4 мая на UFC 301 на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Кара-Франс шел на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Амиру Альбази (17-1) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 3 июня 2023-го на UFC on ESPN 46 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Кай Кара-Франс
UFC
ММА
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