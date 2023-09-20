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Сегодня, 11:08

Дана Уайт: «Мы организуем еще один бой между Грассо и Шевченко»

Дана Уайт заявил, что UFC организует третий бой между Грассо и Шевченко
Давид Хачатрян
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Алекса Грассо и Валентина Шевченко.
Фото UFC

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что точно состоится трилогия между чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона Алексой Грассо (16-3) и Валентиной Шевченко (22-4).

«Мы должны организовать матч-реванш, и мы его проведем. Это было бы правильно. Слушайте, дайте-ка я вам кое-что расскажу. Сегодня я получил это сообщение (смотрит в смартфон): «Привет, Дана! Твоя идея провести турнир в День независимости Мексики себя оправдала. Этот турнир стал самым популярным за всю историю канала ESPN Plus». У нас было 1,1 миллиона уникальных просмотров. Это просто невероятный успех! Буду ли я каждый год проводить турнир в эту дату? Да я буду сейчас ее каждый год отмечать!» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Бой Валентины Шевченко и&nbsp;Алексы Грассо. Шевченко побывала в нокдауне и не вернула пояс. Ничья в титульнике — Валентину ждет трилогия с Грассо?

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
Дана Уайт
UFC
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