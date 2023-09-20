Шамиль Газиев рассказал, когда может дебютировать в UFC

33-летний боец, выступающий под флагом Бахрейна, Шамиль Газиев (11-0) заявил, что готов дебютировать в UFC 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

«Я бы хотел попросить UFC, чтобы они дали мне бой на турнире, где будет драться Джон Джонс. Я могу открыть кард, но моя цель — подраться с победителем главного события турнира [Джонс — Миочич]. Если UFC даст мне шанс, я с радостью открою этот исторический турнир», — сказал Газиев на пресс-конференции UFC.

Газиев одержал победу над американцем Грегом Веласко (6-1) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся на Претендентской серии Даны Уайта (Dana White's Contender Series) 19 сентября в Лас-Вегасе, США. По итогам боя он подписал контракт с UFC.