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Сегодня, 13:03

Чейл Соннен назвал худший анонс боя, который он видел за последнее время

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) раскритиковал идею проведения боксерского боя между экс-бойцами UFC Нейтом Диасом (21-13) и Хорхе Масвидалем (35-17).

«Это одна из худших идей, что я слышал за последнее время. Что сохраняет бокс, так это то, что каждый раз они находят дураков, готовых платить за это деньги. Кто организует это мероприятие? Этот бой — ошибка. В жизни должно быть как в бейсболе: если ты получил три страйка, то выходи из игры», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Диас и Масвидаль могут провести реванш по правилам бокса в марте. Ранее они дрались в 2019 году на UFC 244 за титул BMF. В том поединке Масвидаль победил техническим нокаутом — врач не позволил Диасу выйти на третий раунд. Бой состоялся на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
Чейл Соннен
UFC
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