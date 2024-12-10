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Сегодня, 09:05

Топурия заявил о желании подняться в легкую весовую категорию

Руслан Минаев
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Илия Топурия.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявил, что больше не видит мотивации защищать титул в своей весовой категории.

«Мне 27. Я надеюсь завершить карьеру к 30 годам. Прямо сейчас у меня больше нет мотивации защищать пояс в своем дивизионе. Теперь я хочу перейти в более высокую категорию и стать чемпионом в легком весе, а там мы посмотрим, как все пойдет дальше», — цитирует бойца COPE.

Илия Топурия. Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC

Ранее чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что не хочет драться с Топурией.

Илия Топурия
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