Махачев — о возможном поединке с Топурией: «Я устал давать шансы маленьким парням, мне нужен второй пояс»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил, почему не хочет драться против испано-грузинского бойца Илии Топурии.

Махачев ответил на вопрос о потенциальном поединке на пресс-конференции перед титульным боем с Арманом Царукяном.

«Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс [в полусреднем весе]... Я не хочу давать Топурии шанс», — заявил Махачев.

Бой между Махачевым и Царукяном возглавит турнир UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе.