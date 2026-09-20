Царукян сделал все для титульного шанса. Но Дана Уайт может обмануть его, как Волкова

Арман сделал все, чтобы получить бой за пояс, но и этого может оказаться недостаточно.

ММА UFC: Царукян — Руффи

Утром 20 сентября в Лос-Анджелесе состоялся турнир UFC 331, в главном событии которого Джошуа Ван единогласным решением судей одолел Алешандре Пантожу и защитил титул в наилегчайшем весе. Во втором по значимости поединке российский боец Арман Царукян встретился с бразильцем Маурисио Руффи и победил нокаутом в первом раунде.

Царукян не проигрывает в UFC с июня 2022 года, когда он спорным решением судей уступил Матеушу Гамроту. С тех пор Арман выиграл шесть поединков подряд, в том числе у экс-чемпиона Чарльза Оливейры. Также среди побежденных были бывшие топы — Бенеил Дариуш и Дэн Хукер. Время показало, что уровень Царукяна как бойца намного выше, чем уровень Гамрота. Пока россиянин побеждает всех, кого подкидывают ему матчмейкеры, поляк чередует победы и поражения.

Руффи изначально виделся проходимым соперником для Царукяна: ярко выраженный ударник без навыков на канвасе. Бразилец взлетел в рейтингах после побед над Рафаэлем Физиевым и Майклом Чендлером, но всего год назад его финишировал в партере Бенуа Сен-Дени, что говорит о многом, а главное, о том, что Царукяну необходимо было провести один хороший тейкдаун, чтобы бой пошел по его сценарию.

С тейкдаунами было тяжко: почти за пять минут Арман совершил десять попыток, но только одна была успешной — и то после нее Руффи довольно быстро поднялся. Маурисио здорово подготовил защиту от проходов и к тому же смотрелся остро в стойке. Но ударные навыки Царукяна он, как и многие из тех, кто верил в Руффи, переоценил. Когда бразилец полез рубиться, Царукян не просто выдержал его удары, а сам вырубил Руффи комбинацией из ударов локтями.

Это случилось уже в первом раунде, который складывался для Царукяна не так уж просто, но факт остается фактом — Арман сделал все, чтобы не только фанаты, но и Дана Уайт наконец увидел в нем следующего претендента на пояс. По словам самого Царукяна, он уже общался с боссом UFC, и его следующим соперником станет Джастин Гейджи.

Арман Царукян (в черных шортах) в поединке с Маурисио Руффи. Фото Global Look Press

Что может этому помешать? Во-первых, Дана Уайт известен тем, что любит обещать, но не всегда слово держит. Достаточно вспомнить Александра Волкова, которому Дана прямым текстом сообщил, что судьи обокрали его в бою с Сирилом Ганом, а затем позволил биться за пояс французу. А после этого анонсировал поединок Гана с Джошем Хокитом, который бьется в UFC меньше года. Так что слова Уайта — не гарантия титульника, особенно учитывая, что пообещал он это Царукяну без камер.

Надо держать в уме и Илию Топурию. Грузинский испанец разгромно проиграл Джастину Гейджи в Белом доме, но хайпа вокруг его персоны все еще субъективно больше, чем вокруг Армана. И если в руководстве UFC захотят устроить реванш, они это сделают, и смысла в этом будет предостаточно. В случае еще одной победы Гейджи американец в глазах общественности будет не просто чемпионом без защит, а человеком, который дважды победил грозного Топурию. И раскручивать бой Царукяна против Гейджи в обновленном статусе будет еще проще — у людей появятся сомнения, точно ли универсальности Армана хватит для победы над вечно прущим вперед Джастином.

Если же в реванше победит Топурия, это еще лучше. О Гейджи все тут же забудут, чтобы начать планировать поединок вернувшего пояс Илии против Царукяна на первом в истории номерном турнире в Испании. Такой турнир и привлечет новую аудиторию, и покажет, что легкий вес не стоит на месте. Ведь когда титул держит возрастной американец, который ранее дважды проигрывал в чемпионских боях удушающими приемами, это не красит дивизион.

Царукяну стоит опасаться и Пимблетта. Британец теоретически может обойти его в титульной гонке, если одержит еще одну уверенную победу. Пэдди скрутил в бараний рог Бенуа Сен-Дени, а до этого проигрывал Джастину Гейджи в поединке очень плохого качества. Если Пимблетт победит еще одного соперника из первой десятки, в UFC вполне могут захотеть устроить реванш в надежде на победу британца.

Поэтому Царукяну после с виду легкой победы не стоит думать, что он точно первый в очереди. Если предложение о титульном бое в ближайшее время не поступит, но предложат бой против кого-то другого из верхней части рейтинга, лучше согласиться. Реванш с Оливейрой, бой с Холлоуэем, Пимблеттом или Сен-Дени — все эти соперники Арману по силам. Главное — оставаться на слуху благодаря не только миллионным рилсам и борцовским схваткам, но и поединкам в клетке.