Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Арман Царукян победил Маурисио Руффи на UFC 331 20 сентября 2026: получит ли боец шанс на титульный поединок

Царукян сделал все для титульного шанса. Но Дана Уайт может обмануть его, как Волкова

Евгений Нарижный
Корреспондент
Арман Царукян.
Фото Getty Images
Арман сделал все, чтобы получить бой за пояс, но и этого может оказаться недостаточно.
ММА UFC: Царукян — Руффи

Утром 20 сентября в Лос-Анджелесе состоялся турнир UFC 331, в главном событии которого Джошуа Ван единогласным решением судей одолел Алешандре Пантожу и защитил титул в наилегчайшем весе. Во втором по значимости поединке российский боец Арман Царукян встретился с бразильцем Маурисио Руффи и победил нокаутом в первом раунде.

Царукян не проигрывает в UFC с июня 2022 года, когда он спорным решением судей уступил Матеушу Гамроту. С тех пор Арман выиграл шесть поединков подряд, в том числе у экс-чемпиона Чарльза Оливейры. Также среди побежденных были бывшие топы — Бенеил Дариуш и Дэн Хукер. Время показало, что уровень Царукяна как бойца намного выше, чем уровень Гамрота. Пока россиянин побеждает всех, кого подкидывают ему матчмейкеры, поляк чередует победы и поражения.

Руффи изначально виделся проходимым соперником для Царукяна: ярко выраженный ударник без навыков на канвасе. Бразилец взлетел в рейтингах после побед над Рафаэлем Физиевым и Майклом Чендлером, но всего год назад его финишировал в партере Бенуа Сен-Дени, что говорит о многом, а главное, о том, что Царукяну необходимо было провести один хороший тейкдаун, чтобы бой пошел по его сценарию.

Арман Царукян.Царукян вырубил Руффи локтем в первом раунде! Россиянин подтвердил, что он сильнейший легковес

С тейкдаунами было тяжко: почти за пять минут Арман совершил десять попыток, но только одна была успешной — и то после нее Руффи довольно быстро поднялся. Маурисио здорово подготовил защиту от проходов и к тому же смотрелся остро в стойке. Но ударные навыки Царукяна он, как и многие из тех, кто верил в Руффи, переоценил. Когда бразилец полез рубиться, Царукян не просто выдержал его удары, а сам вырубил Руффи комбинацией из ударов локтями.

Это случилось уже в первом раунде, который складывался для Царукяна не так уж просто, но факт остается фактом — Арман сделал все, чтобы не только фанаты, но и Дана Уайт наконец увидел в нем следующего претендента на пояс. По словам самого Царукяна, он уже общался с боссом UFC, и его следующим соперником станет Джастин Гейджи.

Арман Царукян (в черных шортах) в поединке с Маурисио Руффи.
Фото Global Look Press

Что может этому помешать? Во-первых, Дана Уайт известен тем, что любит обещать, но не всегда слово держит. Достаточно вспомнить Александра Волкова, которому Дана прямым текстом сообщил, что судьи обокрали его в бою с Сирилом Ганом, а затем позволил биться за пояс французу. А после этого анонсировал поединок Гана с Джошем Хокитом, который бьется в UFC меньше года. Так что слова Уайта — не гарантия титульника, особенно учитывая, что пообещал он это Царукяну без камер.

Надо держать в уме и Илию Топурию. Грузинский испанец разгромно проиграл Джастину Гейджи в Белом доме, но хайпа вокруг его персоны все еще субъективно больше, чем вокруг Армана. И если в руководстве UFC захотят устроить реванш, они это сделают, и смысла в этом будет предостаточно. В случае еще одной победы Гейджи американец в глазах общественности будет не просто чемпионом без защит, а человеком, который дважды победил грозного Топурию. И раскручивать бой Царукяна против Гейджи в обновленном статусе будет еще проще — у людей появятся сомнения, точно ли универсальности Армана хватит для победы над вечно прущим вперед Джастином.

Арман Царукян.«Буду рад, если Махачев побьет рекорд Джонса». Царукян: Гейджи больше не мешок, джет, $ 5000 чаевых

Если же в реванше победит Топурия, это еще лучше. О Гейджи все тут же забудут, чтобы начать планировать поединок вернувшего пояс Илии против Царукяна на первом в истории номерном турнире в Испании. Такой турнир и привлечет новую аудиторию, и покажет, что легкий вес не стоит на месте. Ведь когда титул держит возрастной американец, который ранее дважды проигрывал в чемпионских боях удушающими приемами, это не красит дивизион.

Царукяну стоит опасаться и Пимблетта. Британец теоретически может обойти его в титульной гонке, если одержит еще одну уверенную победу. Пэдди скрутил в бараний рог Бенуа Сен-Дени, а до этого проигрывал Джастину Гейджи в поединке очень плохого качества. Если Пимблетт победит еще одного соперника из первой десятки, в UFC вполне могут захотеть устроить реванш в надежде на победу британца.

Поэтому Царукяну после с виду легкой победы не стоит думать, что он точно первый в очереди. Если предложение о титульном бое в ближайшее время не поступит, но предложат бой против кого-то другого из верхней части рейтинга, лучше согласиться. Реванш с Оливейрой, бой с Холлоуэем, Пимблеттом или Сен-Дени — все эти соперники Арману по силам. Главное — оставаться на слуху благодаря не только миллионным рилсам и борцовским схваткам, но и поединкам в клетке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арман Царукян
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«В хоккее очень короткое окно, чтобы что-то выиграть». Шестеркин и Дорофеев: новая надежда «Рейнджерс»
«Нижний» идет на рекорд «Крыльев», а Аленичев не помог «Арсеналу» обыграть «Енисей». Что происходит в Первой лиге после 12 тура
Захарова назвала явку на выборах в Госдуму за границей чрезвычайно высокой
Москалькова указала на мотивацию жителей новых регионов сохранить свою культуру
Посол рассказал о регулярных обращениях канадцев с просьбой о переезде в Россию
Кошмарный вечер Батракова и «Галатасарая». Салах просто разорвал стамбульцев
Популярное видео
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Царукян вырубил Руффи локтем в первом раунде! Россиянин подтвердил, что он сильнейший легковес

«Арману с Гейджи нельзя так ходить, как с Руффи...» Разбор боя от первого тренера Царукяна
Новости
RSS RSS
Все новости