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Генри Хуфт: «Усман плохо защищался от хайкиков с Эдвардсом, потому что перестал делать кикбоксинг-отработки»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший тренер Камару Усмана Генри Хуфт в интервью «Спорт-Экспресс» поделился мнением о том, почему нигериец проиграл хайкик-нокаутом Леону Эдвардсу на UFC 278.

«Я знаю, что в то время Камару больше работал на лапах, а не делал отработки с партнером. Когда он работал у меня, я всегда давал ему много отработок с партнерами, чтобы они нагружали его киками, часто били их. И он наловчился реагировать на них, привык к ним. Но потом у него такой работы не было, он больше перестроился на лапы, я заметил и в этом бою и когда они дрались третий раз — он не очень хорошо реагировал на хайкики. Он очень много работал на лапах, хорошо улучшил бокс, но тебе все равно нужны отработки с партнерами, дриллы. Кикбоксинг очень важен».

Усман проиграл Эдвардсу хайкик-нокаутом в 5-м раунде титульного боя на UFC 278 в августе прошлого года.

Камару Усман
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