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Сегодня, 13:00

UFC Шевченко — Грассо: время начала трансляции и расписание главного карда турнира

Шевченко проведет реванш с Грассо на турнире UFC Fight Night 227
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валентина Шевченко.
Фото USA Today Sports

В ночь с 16 на 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 227. В главном бою Валентина Шевченко (22-4) проведет реванш с Алексой Грассо (16-3), мексиканка в первом поединке победила Шевченко сабмишеном в четвертом раунде. Во втором по значимости событии вечера подерутся американец Кевин Холланд (25-9) и австралиец Джек Делла Маддалена (15-2).

Начало предварительного карда — в 02.00 по московскому времени, основной кард стартует в 05.00 мск. Главный бой ожидается в 06.20.

Основной кард покажут на телеканале «Матч ТВ», в полном объеме турнир можно посмотреть на телеканале «Матч Боец». Также трансляция будет доступна на официальном приложении UFC Fight Pass.

Основной кард:

Алекса Грассо — Валентина Шевченко

Кевин Холланд — Джек Делла Маддалена

Рауль Росас мл. — Терренс Митчелл

Даниэль Зельхубер — Кристос Гиагос

Фарнандо Падилья — Кайл Нельсон

В прелимах состоится бой российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова против американца Джоша Фремда.

UFC: календарь, новости, рейтинги, бойцы и статья

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
Джек Делла Маддалена
Кевин Холланд
Роман Копылов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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