Двалишвили назвал сроки трилогии против Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что намерен провести два поединка в 2026 году.

«В этом году я хочу провести два боя: вероятно, летом будет трилогия против Петра Яна. И потом еще один бой в этом году. Я хочу оставаться активным, я хочу продолжать заниматься тем, что я люблю. Буду я чемпионом или нет, я просто хочу провести столько боев, сколько возможно, потому что это делает меня счастливым. Победы или поражения, я все равно буду стараться на максимум и двигаться вперед», — заявил Двалишвили в интервью MMA Junkie.

Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года на UFC 323, взяв реванш у Двалишвили. Россиянин победил единогласным решением судей.

Их первый поединок в марте 2023 года завершился победой грузинского бойца.