Американский средневес UFC Энтони Эрнандес (11-2) поделился планом на бой против россиянина Романа Копылова (12-2).

«Очевидно, что Копылов — ударник, а не борец. У другого парня (имеет в виду Икрама Алискерова, должен был провести с ним бой. — Прим. «СЭ») было гораздо больше оружия в арсенале. Этот парень действительно хороший кикбоксер, хороший ударник. Так что все немного меняется, но геймплан остается прежним, несмотря ни на что: заставить его устать и затем утопить», — сказал Эрнандес на медиа-дне перед UFC 298.

Эрнандес и Копылов сразятся на турнире UFC 298, который пройдет в ночь на 18 февраля в Анахайме, США.