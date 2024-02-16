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16 февраля, 15:15

Эрнандес — о плане на бой с Копыловым: «Заставить его устать и затем утопить»

Эрнандес раскрыл план на бой против Копылова
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский средневес UFC Энтони Эрнандес (11-2) поделился планом на бой против россиянина Романа Копылова (12-2).

«Очевидно, что Копылов — ударник, а не борец. У другого парня (имеет в виду Икрама Алискерова, должен был провести с ним бой. — Прим. «СЭ») было гораздо больше оружия в арсенале. Этот парень действительно хороший кикбоксер, хороший ударник. Так что все немного меняется, но геймплан остается прежним, несмотря ни на что: заставить его устать и затем утопить», — сказал Эрнандес на медиа-дне перед UFC 298.

Эрнандес и Копылов сразятся на турнире UFC 298, который пройдет в ночь на 18 февраля в Анахайме, США.

Роман Копылов
UFC
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