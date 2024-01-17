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Сегодня, 14:44

Бадаев: «Проведение боев в ОАЭ или Саудовской Аравии привлекло бы внимание к ACA»

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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о плюсах проведения турниров на территории арабского региона.

«Если мы не можем проводить турниры в США и Европе, это как раз компромиссный вариант — турнир в ОАЭ или Саудовской Аравии. Наша задача состояла бы в том, чтобы заманить зрителей, которые не следят за российскими лигами и спортом в целом, но могли бы прийти туда. Это привлекло бы внимание», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Следующий бой в рамках ACA пройдет 9 февраля. В тот день сразятся Евгений Гончаров и Антон Вязигин.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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