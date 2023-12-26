Бивол: «Мне хотят сделать бой с Джеем Опетаей»

Чемпион WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) рассказал, что шейхи предложили ему провести бой против бывшего чемпиона первого тяжелого веса австралийца Джея Опетая (24-0). Об этом Бивол сказал в интервью Boxing News.

— Вас удивляет, как люди говорят о вашем бое против Джея Опетаи?

— Я не удивлен, потому что его превосходительство Турки Аль аш-Шейх увидел нас вместе и говорит: «Давай сделаем бой для вас». Я говорю ему: «Честно говоря, я хочу закончить все дела в своей весовой категории, а потом мы можем сделать бой».

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.