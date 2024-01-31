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31 января, 10:00

Царукян: «Бой с Оливейрой будет претендентским. Никакие Гэтжи и Холлоуэй не будут претендовать на титул»

Царукян выразил уверенность в том, что претендентским боем станет его поединок с Оливейрой
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Российско-армянский боец UFC Арман Царукян в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что претендентским боем станет его поединок с Чарльзом Оливейрой, а не поединок Джастина Гейджи и Макса Холлоуэя. Титулом чемпиона UFC в легком весе владеет россиянин Ислам Махачев.

— Какие были эмоции, когда объявили бой с Оливейрой? Бой крутой, вне всяких сомнений.

— У меня было два имени: Гэтжи и Оливейры. Мы ждали развязку — с кем будет драться Ислам. Если он с Гэтжи, значит, я с Оливейрой. Если он с Оливейрой, значит, я с Гэтжи. Так получилось, что Ислам не смог подраться. Не знаю, в связи с какими обстоятельствами... Когда он сказал, что травмирован... Я так понимаю, он не травмирован, просто, может, не подходили даты для боя — или Рамадан, или еще что-то. Я рад, что мой бой — претендентский, что в случае победы я подерусь за титул. То есть никакие ни Гэтжи, ни Холлоуэй не будут претендовать на титул.

— Ты в этом на 100 процентов уверен? У UFC порой достаточно странный матчмейкинг — нацеленный на хайповые бои.

— Сколько раз Дана говорил [о том, что бой с Оливейрой — претендентский]. Не думаю, что он болтает просто так. Думаю, бой с Оливейрой будет за титул. А если не будет за титул, буду бить всех до тех пор, пока мне не дадут титульный бой.

Арман Царукян
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