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Сегодня, 12:30

Андрей Орловский — Валдо Кортес-Акоста: время начала боя и во сколько смотреть трансляцию UFC

Поединок UFC Vegas 84 Орловский — Кортес-Акоста начнется примерно в 2.30 14 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Андрей Орловский.
Андрей Орловский.
Фото Global Look Press

В ночь на 14 января в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex» экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский проведет поединок с Валдо Кортесом-Акостой на турнире UFC Vegas 84. Их бой начнется примерно в 02.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Орловский — Кортес-Акоста можно будет в прямом эфире на канале «Матч Арена» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass. Следите за ключевыми событиями боя с помощью матч-центра «СЭ».

На счету 44-летнего Орловского в профессиональных ММА — 34 победы, 22 поражения и еще два поединка были признаны несостоявшимися. В последний раз американо-белорусский боец выходил в октагон в июне 2023 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом ДонТэл Майсу на турнире UFC on ESPN 46.

У 32-летнего Кортеса-Акосты в смешанных единоборствах — 13 побед и одно поражение. Его последний поединок прошел в августе 2023 года. Тогда американец одержал победу нокаутом над Лукашом Бржески на UFC Fight Night 225.

UFC Анкалаев — Уокер: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Андрей Орловский
Валдо Кортес-Акоста
UFC
ММА
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