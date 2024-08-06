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Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом смешанных единоборств.

«Кто мой любимый боец? Я думаю, это Хабиб. Ну как же он хорош! У него рекорд «29 побед — 0 поражений». И потом его отец скончался, и Нурмагомедов завершил карьеру. По-моему, он даже не проиграл ни одного раунда, — заявил Трамп в интервью Эйдину Россу.

Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор и&nbsp;Дональд Трамп. «Сейчас я участвую в аукционе на покупку его дома». Конор снова атаковал Хабиба после похвалы Трампа

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года с рекордом 29-0. В настоящее время россиянин активно принимает участие в тренерской деятельности, присутствуя на боях спортсменов своей команды в качестве секунданта.

Дональд Трамп
Хабиб Нурмагомедов
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