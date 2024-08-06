Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом смешанных единоборств.

«Кто мой любимый боец? Я думаю, это Хабиб. Ну как же он хорош! У него рекорд «29 побед — 0 поражений». И потом его отец скончался, и Нурмагомедов завершил карьеру. По-моему, он даже не проиграл ни одного раунда, — заявил Трамп в интервью Эйдину Россу.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года с рекордом 29-0. В настоящее время россиянин активно принимает участие в тренерской деятельности, присутствуя на боях спортсменов своей команды в качестве секунданта.