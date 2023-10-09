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Сегодня, 09:46

Алексеева заявила, что с удовольствием выйдет на бой UFC с российским флагом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала решение генерального директора промоушена Даны Уайта вновь разрешить бойцам выходить в октагон с флагом.

«Я сегодня узнала эту новость и очень ей обрадовалась. Я уже дала поручение близким найти флаг, и если у них все получится, то я с удовольствием выйду. У меня сейчас перелет, тренировки, и, к сожалению, свободного времени не будет. Но если мне найдут флаг, то с ним пойду», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Алексеева проведет бой в ночь на 15 октября на турнире Vegas 81. Ее соперницей станет непобежденная британка Мелисса Диксон.

Ранее Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что бойцы из России смогут выходить на бой с флагом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rossiiskii-boec-ufc-alekseeva-s-udovolstviem-vyidu-na-boi-s-flagom-292894/
Дана Уайт
Ирина Алексеева
UFC
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