Александр Емельяненко рассказал о лечении позвоночника: «Понимаю, что еще мог бы выйти на ринг»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о лечении позвоночника после операции.

«Врач делает уколы между позвонков, сейчас лечусь, — сказал Емельяненко ТАСС. — Организм стабилизируется. Понимаю, что еще мог бы выйти на ринг».

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. В начале марта 2025 года он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. Из-за проблем со спиной боец не мог ходить.

Свой последний бой Емельяненко провел в декабре 2024 года — победил техническим нокаутом соотечественника Алексея Гончарова на турнире NFL 2.