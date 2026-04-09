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Царукян: «Махачев уйдет на пенсию через один-два боя, а я стану лицом UFC»

Анастасия Пилипенко

Российский боец UFC Арман Царукян поделился мнением о конкуренции с соотечественником, чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

— Твой бой против Махачева еще возможен?

— Честно, нет. Потому что он уйдет на пенсию через один-два боя. А я покорю этот вид спорта через год. Когда люди будут видеть меня, они будут думать о UFC. Я стану лицом UFC. Мне только нужен титул, — заявил Царукян в интервью Nelk Boys.

Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает второе место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.

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Арман Царукян
Ислам Махачев
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