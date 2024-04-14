Действующий чемпион полутяжелого веса в UFC Алекс Перейра подерется с американцем Джамалом Хиллом в главном бою турнира UFC 300 в ночь на воскресенье, 14 апреля. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на территории спортивной арены «Ти-Мобайл Арена». Начало — около 07.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» началась в 05.00 мск.

У 36-летнего бразильца Перейры в ММА — девять побед и два поражения. На счету 32-летнего Хилла в смешанных единоборствах — 12 побед, одно поражение и один бой был признан несостоявшимся.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.