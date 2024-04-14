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Арман Царукян победил Чарльза Оливейру на UFC 300

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) победил экс-чемпиона и первого номера рейтинга в легком дивизионе Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29. 29-28, 29-28).

Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Царукян следующий бой проведет против чемпиона дивизиона Ислама Махачева (25-1). В первом бою Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 20 апреля 2019-го в Санкт-Петербурге.

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
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