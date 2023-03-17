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ММА

17 марта, 20:45

Боец UFC живет с осколком пули в языке. Он получил три выстрела в лицо, но выжил

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Лерон Мерфи.
Фото Соцсети
Лерон Мерфи.
Фото Соцсети
Лерон Мерфи.
Фото Соцсети
Лерон Мерфи.
Фото Соцсети
Лерон Мерфи.
Фото Соцсети
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Лерон Мерфи — дважды счастливчик: остался в живых после нападения и жуткой аварии.

Вечером 18 марта в Лондоне состоится турнир UFC 286, в главном событии встретятся Леон Эдвардс и Камару Усман. Поединок станет уже третьим между бойцами, которые разыграют пояс в полусреднем дивизионе. Всего в карде лондонского ивента выступят 10 британских бойцов. Один из них — Лерон Мерфи, который сразится с бразильцем Габриэлем Сантосом.

Непобежденный Мерфи известен российской публике в первую очередь поединком против Зубайры Тухугова, в котором британец единственный раз в карьере не победил. Бой завершился ничьей раздельным решением судей, а после этого Мерфи выдал серию из трех побед.

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31-летний Мерфи идет к тому, чтобы стать еще одной британской звездой UFC, но 10 лет назад, еще до старта карьеры в ММА, Лерон чудом выжил после нападения. В мае 2013 года Мерфи отправился в парикмахерскую, находившуюся в районе Фэллоуфилд, Манчестер. Когда Лерон вышел из барбершопа, произошел эпизод, о котором боец, по его словам, думает, «вероятно, каждый день».

Лерон Мерфи.
Фото Соцсети

Мерфи столкнулся с неизвестным, и тот по до сих пор не выясненным причинам выстрелил в него три раза. Прохожие услышали крик: «Пожалуйста, не надо!» — Лерону ранили шею и лицо, но он остался в сознании. Оказалось, Мерфи инстинктивно выплюнул пули. «Во рту была тяжесть, и я думал, что это кровь или что-то в таком роде, но потом увидел пули на земле», — говорил боец в интервью BBC.

По словам бойца, он провел неделю в реанимации, а затем еще столько же в больнице. Врачи были в шоке, что Мерфи вообще выжил. Ему заменили четыре зуба, а осколок пули до сих пор остается в языке. К счастью, это не мешает Мерфи проходить через рамки металлодетекторов в аэропорту.

«Это часто случается в Манчестере, особенно в том районе. У меня были близкие друзья и члены семьи, которых застрелили. Неправильное место, неправильное время», — рассуждал Мерфи в интервью Insider. Он до сих пор не знает, за что в него стреляли. Только догадывается, что-либо с кем-то перепутали, либо хотели за что-то отомстить.

Лерон Мерфи.
Фото Соцсети

Причины найтись могли: Лерон вырос в районе Олд Траффорд и после окончания колледжа попал в местную банду. Боец не сомневается, что его сегодняшнее благополучие — вмешательство сторонних сил. Отсюда и прозвище Miracle (чудо — с английского). «Я ничего не делал со своей жизнью. У меня не было ни направления, ни целей. Я просто жил изо дня в день», — вспоминал он.

После того как Мерфи восстановился от травм, у него родился сын. Ребенок изменил мышление Лерона, он понял, что пора работать, чтобы улучшать условия жизни своей семьи. Мерфи вдохновился Кейном Мусой — он тоже входил в банду, но, в отличие от Лерона, уже занимался ММА. Когда Муса выиграл дебютный поединок в Болтоне, Мерфи решил, что тоже займется единоборствами. Отец Лерона был фанатом UFC, а сам он иногда тренировался со своим дядей, покойным тренером по боксу Оливером Харрисоном. При этом первую тренировку по ММА Мерфи провел только в 22 года.

Лерон Мерфи.
Фото Соцсети

«Мне просто понравилось. Тренажерный зал был моим отдыхом. Я чувствовал, что это единственное место в мире, где я не думал о прошлых травмах. Я не боюсь выходить на улицу или что-то в этом роде, но это приходит мне в голову и портит настроение», — объяснял Мерфи.

И хотя Лерон никогда не думал, что станет бойцом, он дебютировал в профи в марте 2016 года и за три года одержал восемь побед, обратив на себя внимание матчмейкеров UFC. А в сентябре 2019 года Лерон встретился с Зубайрой Тухуговым, согласившись на поединок менее чем за четыре недели.

Но выстрел лицо — не единственный случай, когда Лерон чудом остался в живых. В мае 2022 года британца сбила машина. Мерфи ехал на велосипеде, а автомобиль резко повернул в его сторону. Скорая помощь приехала только через 45 минут, из-за чего боец потерял много крови.

Лерон Мерфи.
Фото Соцсети

Поединок с Сантосом станет для него первым после той жуткой аварии. Изначально Мерфи должен был встретиться с Натаниэлем Вудом, но соперник снялся с поединка из-за травмы колена, полученной на тренировке.

Лерон Мерфи
UFC
ММА
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