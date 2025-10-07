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7 октября 2025, 21:45

Гаджиев: «На месте RCC заплатил бы Исмаилову 50 миллионов рублей за бой с Белазом»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что сотрудничество RCC и Владислава Ковалева теряет блеск, и организации нужно потратить большие деньги, чтобы привлечь Магомеда Исмаилова.

«Ковалев сейчас один из главных активов RCC. Могу озадачить Николая Клименко. Момент, когда у RCC с Ковалевым все было шоколад, уходит в прошлое. Знаешь, что будет дальше? Проблемы с поиском соперника. Либо они вернуться к Ясуби Эномото, либо им нужно платить 50 миллионов рублей Магомеду Исмаилову. Я бы на месте Коли заплатил. Потому что этот бой без пяти минут сделан RCC.

Я сам такие деньги не найду. Если вспомнить легендарные времена, бывало и больше. Конкретно под этот бой я бы, наверное, не нашел. Но у ребят уже выстроена вся концепция. Все, что нужно было сделать для боя Исмаилов — Ковалев, они уже сделали, максимально засветили Владислава на Урале. Исмаилов понятный человек на Урале, во всей стране. Он активно еще снимается в кино, в телепередачах, медийно только развивается. Это был бы поединок года, атом. Учитывая, сколько денег RCC вкладывает в спорт, стоит дать пошуметь и заработать ветеранчику», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

12 сентября на турнире RCC 23 Владислав Ковалев одержал победу над Александром Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде и стал чемпионом организации в среднем весе. На его счету восемь побед и два поражения.

Исмаилов последний бой провел против Владимира Минеева по правилам бокса в июле 2024 года. В этом поединке Магомед потерпел поражение единогласным решением судей. На его счету в MMA 18 побед, три поражения и одна ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Камил Гаджиев
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