2 мая, 05:30

Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: трансляция боя PFL World Tournament 4 онлайн

Молдавский и Билостенный подерутся на PFL World Tournament 4
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Российские бойцы тяжелого веса Валентин Молдавский и Сергей Билостенный проведут бой на турнире PFL World Tournament 4 в ночь на пятницу, 2 мая. Турнир проходит в Орландо (США).

В профессиональном рекорде 33-летнего Молдавского 13 побед, четыре поражения и один несостоявшийся поединок. В июне 2024 года Валентин уступил Линтону Васселу.

29-летний Билостенный одержал 13 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА. В августе 2024 года россиянин одолел Тайлера Форчуна.

ММА PFL: Молдавский — Билостенный

Бой Молдавский — Билостенный и другие поединки турнира в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

Результаты поединка Молдавский vs Билостенный и всего турнира PFL World Tournament 4 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела PFL нашего сайта.

Валентин Молдавский
Сергей Билостенный
