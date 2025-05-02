Попов победил Уильямса на PFL 4

Российский боец Олег Попов победил американца Карла Уильямса на турнире PFL World Tournament 4. Поединок, прошедший в Орландо, завершился победой россиянина раздельным решением судей — 28-29, 29-28, 29-28.

Изначально россиянин должен был драться с Линтоном Васселом, но британец снялся с поединка.

Теперь у 33-летнего Попова 20 побед и 2 поражения в профессиональных ММА, а у 35-летнего Уильямса — 10 побед и 3 поражения.

Следующим соперником Попова будет бразилец Родриго Насименто, победивший англичанина Абрахма Бабли — 28-29, 29-28, 29-28.