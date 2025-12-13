Президент FIAS Шестаков назвал Немкова фаворитом в поединке с Феррейрой

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал предстоящий бой россиянина Вадима Немкова с бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Немков является в этом поединке явным фаворитом. За его плечами звание четырехкратного чемпиона мира по боевому самбо. Это не просто строчка в биографии, а основа его стиля, его ДНК. Именно самбо сформировало его тактическое мышление и разносторонний арсенал приемов. Большое значение имеет и подготовка под руководством легенды самбо Федора Емельяненко, включая недавний тренировочный лагерь в Кисловодске. Присутствие Федора в углу во время боя — также серьезный актив и преимущество. Помимо этого, я бы выделил универсальность Вадима и его отличные физические кондиции. Он демонстрирует редкий для тяжелого веса баланс навыков в стойке и партере. Его выносливость, скорость и кардио, традиционно являющиеся сильными сторонами, дадут ему преимущество, если бой затянется», — цитирует Шестакова ТАСС.

Титульный поединок в тяжелом весе пройдет 13 декабря в Лионе на турнире PFL Europe 4. Начало — не ранее 22.45 по московскому времени.

Немков провел 22 боя, в которых одержал 19 побед, потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету Феррейры — 18 боев, 11 побед, пять поражений и два несостоявшихся поединка. В предыдущем бою Немков победил Тимоти Джонсона, а Феррейра проиграл Фрэнсису Нганну.

ММА PFL: Немков — Феррейра