Немков выиграл у Феррейры в чемпионском бою на турнире PFL Europe 4

Российский боец Вадим Немков победил бразильца Ренана Феррейру в главном поединке на турнире PFL Europe 4 в Лионе.

Чемпионский бой в тяжелом весе завершился досрочно — 33-летний Немков выиграл удушающим приемом (треугольник руками) в первом раунде.

Эта победа стала для Немкова 20-й в карьере при двух поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся. 36-летний Феррейра проиграл пятый бой при 13 победах и трех ничьих.

В предыдущем бою на турнире PFL: Road to Dubai 25 января 2025 года Немков победил американца Тимоти Джонсона удушением сзади.

ММА PFL: Немков — Феррейра