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Нганну ответил согласием на вызов Немкова: «Я уже давно готов»

Руслан Минаев

Боец PFL Франсис Нганну ответил на вызов Вадима Немкова после победы над бразильцем Ренаном Феррейрой на турнире PFL Europe 4. Россиянин в интервью заявил, что очень хочет встретиться с Нганну.

«Я уже давно готов. Скоро увидимся», — написал Нганну в соцсети.

Вадим Немков.Немков разгромил бразильского гиганта. Феррейра сдался уже в первом раунде

Победа стала для Немкова 20-й в карьере при двух поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся. 36-летний Феррейра проиграл пятый бой при 13 победах и трех ничьих.

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Вадим Немков
Франсис Нганну
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