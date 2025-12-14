Нганну ответил согласием на вызов Немкова: «Я уже давно готов»

Боец PFL Франсис Нганну ответил на вызов Вадима Немкова после победы над бразильцем Ренаном Феррейрой на турнире PFL Europe 4. Россиянин в интервью заявил, что очень хочет встретиться с Нганну.

«Я уже давно готов. Скоро увидимся», — написал Нганну в соцсети.

Победа стала для Немкова 20-й в карьере при двух поражениях, еще один поединок был признан несостоявшимся. 36-летний Феррейра проиграл пятый бой при 13 победах и трех ничьих.