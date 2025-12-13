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Сайборг победила Коллинз и завоевала титул PFL в полулегком весе

Алина Савинова

Бразильско-американский боец Крис Сайборг одержала победу над австралийкой Сарой Коллинз в поединке на турнире PFL Europe 4.

Их бой стал соглавным событием вечера. Благодаря этой победе Сайборг завоевала чемпионский пояс в женском полулегком весе.

Теперь на счету 40-летней Сайборг 29 побед при 2 поражениях в ММА. Еще один поединок с ее участием был признан несостоявшимся. 35-летняя Коллинз потерпела первое поражение в карьере при 6 победах.

В главном бою на PFL Europe 4 встретятся россиянин Вадим Немков и бразилец Ренан Феррейра. Они поборются за вакантный пояс в тяжелом весе.

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Сара Коллинз
Крис Сайборг
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