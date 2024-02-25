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25 февраля, 03:15

Немков: «От встречи с Тайсоном были такие же эмоции, как когда впервые увидел Федора»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Российский боец Вадим Немков поделился впечатлениями от знакомства бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

Тайсон вручил Немкову символический чемпионский пояс после того, как россиянин победил бразильца Бруно Каппелоззу на турнире PFL vs Bellator: CHAMPS.

— Ты получил пояс из рук Майка Тайсона. Расскажи, насколько это значимо для тебя? Потому что для многих людей, бойцов это знаковая фигура.

— Ну, очень приятно, конечно. Еще вчера, когда был на взвешивании, Майк Тайсон пришел и заходил со стороны Bellator. И, знаете, в первый раз такие эмоции были — это как когда школьником приехал в Старый Оскол, увидел Федора и команду, тогда еще была Red Devil. Такие какие-то мысли были... Вот, наверное, второй раз такие эмоции испытал, когда увидел человека. Не каждому, может, удастся увидеть вживую такого человека.

Вадим Немков победил Бруно Каппелоззу во втором раунде удушающим приемом «ручной треугольник». Бой проходил в тяжелом весе, этот поединок стал для россиянина дебютным в данной весовой категории.

Вадим Немков. «Тайсон сказал: «Хороший бой!» Интервью Немкова после победы в Саудовской Аравии

Бокс
Вадим Немков
Майк Тайсон
ММА
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