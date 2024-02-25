Немков объяснил, почему не вызвал Фрэнсиса Нганну после победы над Каппелоззой

Российский боец Вадим Немков рассказал, почему отказался от идеи бросить вызов Фрэнсису Нганну после победы над Бруно Каппелоззой.

— За твоим поединком наблюдал Фрэнсис Нганну. Почему решил после боя не вызывать его?

— Насколько мне известно, прошла информация, что победитель пары Бейдер — Феррейра будет драться с Нганну. Не стал там газовать (улыбается).

На турнире PFL vs Bellator: CHAMPS Вадим Немков победил Бруно Капелоццу во втором раунде удушающим приемом «ручной треугольник». Бой проходил в тяжелом весе, этот поединок стал для россиянина дебютным в данной весовой категории.