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25 февраля, 03:30

Немков объяснил, почему не вызвал Фрэнсиса Нганну после победы над Каппелоззой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

Российский боец Вадим Немков рассказал, почему отказался от идеи бросить вызов Фрэнсису Нганну после победы над Бруно Каппелоззой.

— За твоим поединком наблюдал Фрэнсис Нганну. Почему решил после боя не вызывать его?

— Насколько мне известно, прошла информация, что победитель пары Бейдер — Феррейра будет драться с Нганну. Не стал там газовать (улыбается).

На турнире PFL vs Bellator: CHAMPS Вадим Немков победил Бруно Капелоццу во втором раунде удушающим приемом «ручной треугольник». Бой проходил в тяжелом весе, этот поединок стал для россиянина дебютным в данной весовой категории.

Вадим Немков. «Тайсон сказал: «Хороший бой!» Интервью Немкова после победы в Саудовской Аравии

Вадим Немков
Франсис Нганну
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