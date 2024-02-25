Немков: «Боем с Каппелоззой я многое заявил о себе»

Российский боец Вадим Немков поделился впечатлениями от победы над бразильцем Бруно Каппелоззой на турнире PFL vs Bellator: CHAMPS.

— Бой прошел, в принципе, как я и хотел, — сказал Немков. — Я поработал в стойке, был быстрее, перебивал. Потом поборолся и закончил бой в партере. Я думаю, этим поединком заявил многое о себе.

— Там, казалось, был опасный момент как раз перед финишем, перед тем, как ты его перевел. Был ли ты потрясен?

— Нет, я не поплыл, но, получается, он попер на меня конкретно и начал грамотно обрезать углы. И поэтому я принял решение сблизиться, в борьбу получилось перевести, и потом уже начал уходить, переворачиваться и отдал шею. Мы этот прием отрабатывали — Виталий Бигдаш очень долго нам показывал, сидели на этом приеме, практически все сборы отрабатывали его. Спасибо ему за это, привет ему.

Вадим Немков победил Бруно Каппелоззу во втором раунде удушающим приемом «ручной треугольник». Бой проходил в тяжелом весе, этот поединок стал для россиянина дебютным в данной весовой категории.