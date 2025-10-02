Усман Нурмагомедов против Пола Хьюза: когда бой и во сколько начало на турнире PFL Champions Series

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз встретятся на турнире PFL Champions Series

Россиянин Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз проведут титульный поединок на турнире PFL Champions Series. Вечер ММА пройдет в пятницу, 3 октября, на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ). Старт шоу — в 18.30 по московскому времени.

Нурмагомедов и Хьюз проведут реванш, первый бой Усман выиграл единогласным решением судей. Начало поединка ожидается около полуночи по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА PFL: Нурмагомедов — Хьюз

Результаты боя Нурмагомедов — Хьюз и других поединков вечера можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире PFL Champions Series покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

Нурмагомедов одержал 19 побед в 19 поединках в профессиональных ММА. Еще один поединок россиянина признан несостоявшимся. Рост россиянина составляет 180 см, размах рук — 183 см.

Хьюз одержал 14 побед и потерпел два поражения. Рост бойца составляет 175 см, размах рук — 178 см.