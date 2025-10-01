Бокс/ММА
Сегодня, 11:00

Бой между Тухуговым и Лобовым может пройти в начале 2026 года

Павел Лопатко

Представитель команды российского бойца ММА Зубайры Тухугова сообщил, что его поединок с ирландцем Артемом Лобовым может состояться в начале 2026 года.

«Обсуждается перенос боя на начало 2026 года», — цитирует представителя Тухугова ТАСС.

Артем Лобов.«Кровища пошла везде. Зубайра, извини...» Лобов столкнулся головами со спарринг-партнером и снялся с боя против Тухугова

Тухугов и Лобов должны были провести поединок 3 октября на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае. Однако 39-летний ирландец получил рассечение и снялся с боя, а организаторы не стали искать нового соперника для 34-летнего россиянина из-за сжатых сроков.

На счету Тухугова 20 побед в профессиональных ММА, шесть поражений и одна ничья. У Лобова — 14 побед, 15 поражений и одна ничья.

Зубайра Тухугов
Артем Лобов
