Бой между Тухуговым и Лобовым может пройти в начале 2026 года

Представитель команды российского бойца ММА Зубайры Тухугова сообщил, что его поединок с ирландцем Артемом Лобовым может состояться в начале 2026 года.

«Обсуждается перенос боя на начало 2026 года», — цитирует представителя Тухугова ТАСС.

Тухугов и Лобов должны были провести поединок 3 октября на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае. Однако 39-летний ирландец получил рассечение и снялся с боя, а организаторы не стали искать нового соперника для 34-летнего россиянина из-за сжатых сроков.

На счету Тухугова 20 побед в профессиональных ММА, шесть поражений и одна ничья. У Лобова — 14 побед, 15 поражений и одна ничья.