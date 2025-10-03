Турнир по смешанным единоборствам PFL Champions Series 3 пройдет на «Кока-Кола Арене» в Дубае (ОАЭ) в пятницу, 3 октября. Начнется вечер ММА в 18.30 по московскому времени.

В главном бою за пояс в легком весе подерутся россиянин Усман Нурмагомедов и ирландец Пол Хьюз.

Полный кард PFL Champions Series 3

Усман Нурмагомедов (19-0-0-1) — Пол Хьюз (14-2): титульный бой в легком весе

Кори Андерсон (19-6-0-1) — Довлет Ягшимурадов (25-7-1): титульный бой в полутяжелом весе

Арчи Колган (12-0) — Джей Джей Уилсон (11-1)

Джек Картрайт (15-13-2) — Каолан Логран (10-2)

Магомед Магомедов (21-4) — Серхио Петтис (24-7)

Пуйа Рахмани (4-0) — Слим Трабелси (7-0)

Зубайра Тухугов (20-6-1) — Артем Лобов (14-15-1)

Омар Эль Дафрави (14-5) — Флорим Зендели (10-1-1)

Асаэль Аджудж (10-1) — Мирафзал Ахтамов (8-0-1-1)

Такеши Изуми (6-4) — Винишус Сенчи (9-3)

Артур Зайнуков (17-4) — Джон Митчелл (10-2)

Джарра Аль-Селаве (18-7) — Грегори Бабен (23-12-0-1)

Где смотреть PFL Champions Series 3

В прямом эфире PFL Champions Series 3 можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела PFL.