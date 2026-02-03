Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

3 февраля, 14:11

Усман Нурмагомедов — о сроках завершения карьеры: «В 32 года я не вижу себя на арене»

Анастасия Пилипенко

Непобежденный российский чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов поделился мнением о сроках завершения своей бойцовской карьеры.

«Сейчас мне 27, скоро будет 28 лет. В 32 года я не вижу себя на арене. До этого времени я сделаю все, что возможно. Всю жизнь, что ли, этим заниматься?» — сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.

В профессиональных ММА 27-летний Нурмагомедов провел 20 боев (все завершились победой). 7 февраля россиянин проведет титульный бой PFL в легком весе против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае (ОАЭ).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Усман Нурмагомедов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Нападающий «Родины» Артем Максименко забил три гола в матче РПЛ с «Акроном»
Джокович проиграл Тиранте во втором круге «мастерса» в Цинциннати
МВД предупредило о схеме мошенников с переводом от незнакомцев
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Казахстан возобновит поставки нефти по «Дружбе» при достижении договоренностей
Армия России за сутки уничтожила девять ракет «Фламинго» и 1478 дронов ВСУ
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Щагин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Щагин
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Усман Нурмагомедов против Альфи Дэвиса: дата боя на турнире PFL

Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис провели финальную битву взглядов перед турниром UFC в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости