Усман Нурмагомедов — о сроках завершения карьеры: «В 32 года я не вижу себя на арене»

Непобежденный российский чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов поделился мнением о сроках завершения своей бойцовской карьеры.

«Сейчас мне 27, скоро будет 28 лет. В 32 года я не вижу себя на арене. До этого времени я сделаю все, что возможно. Всю жизнь, что ли, этим заниматься?» — сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.

В профессиональных ММА 27-летний Нурмагомедов провел 20 боев (все завершились победой). 7 февраля россиянин проведет титульный бой PFL в легком весе против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае (ОАЭ).