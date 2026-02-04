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4 февраля, 11:32

Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис провели финальную битву взглядов перед турниром UFC в Дубае

Руслан Минаев
Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис.
Фото соцсети PFL

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов и британец Альфи Дэвис провели финальную дуэль взглядов перед поединком на турнире в Дубае.

В соглавном поединке пояс в полусреднем весе оспорят российские бойцы Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев.

Турнир PFL Dubai: Nurmagomedov vs. Davis пройдет вечером 7 февраля.

Нурмагомедов за карьеру провел 21 бой — 20 побед и 1 бой признан несостоявшимся. На счету Дэвиса 26 поединков — 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.

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Альфи Дэвис
Усман Нурмагомедов
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