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Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: время начала и где смотреть бой PFL

Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис проведут титульный бой на турнире PFL Dubai 7 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский чемпион легкого дивизиона PFL Усман Нурмагомедов проведет поединок с британцем Альфи Дэвисом на турнире PFL Dubai в субботу, 17 февраля. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Coca-Cola Arena» в Дубае (ОАЭ). Бой станет главным событием вечера и начнется ориентировочно после 23.00 по московскому времени.

ММА PFL: Нурмагомедов — Дэвис

Усману Нурмагомедову — 27 лет. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 20 побед, 0 поражений, еще один выигранный поединок был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы. Титул чемпиона троюродный брат Хабиба завоевал 3 октября 2025 года на PFL Champions Series 3 в поединке с ирландцем Полом Хьюзом единогласным решением судей. До этого Нурмагомедов был чемпионом Bellator и провел три успешные защиты.

У 33-летнего Дэвиса 20 побед, 5 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. Предыдущий бой на турнире PFL 15 августа 2025 года Альфи выиграл единогласным решением судей у россиянина Гаджи Рабаданова.

В прямом эфире турнир PFL Dubai с главным боем Нурмагомедов — Дэвис и соглавным событием Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», контент которой доступен только при наличии подписки. Трансляция начнется в 17.00 мск.

Отслеживать результаты боя Усман Нурмагомедов vs Альфи Дэвис и других поединков вечера ММА можно также в матч-центре ММА сайта «СЭ».

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Альфи Дэвис
Усман Нурмагомедов
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