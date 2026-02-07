PFL Нурмагомедов — Дэвис: время начала, кард боев турнира, где смотреть

Турнир PFL Нурмагомедов — Дэвис состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля.

Начало вечера MMA — в 17.00 по московскому времени. Главный и соглавный бои — Усман Нурмагомедов vs Алфи Дэвис и Рамазан Курамагомедов vs Шамиль Мусаев — ожидаются после 22.30 мск.

Кард турнира PFL

Усман Нурмагомедов (20-0-0-1) — Алфи Дэвис (20-5-1)

Рамазан Курамагомедов (13-0) — Шамиль Мусаев (20-0-1)

Абдул Абдурагимов (19-1-0-1) — Кендли Сент-Луис (11-5)

Хесус Пинедо (25-6-1-1) — Саламат Исбулаев (9-0)

Пуйа Рахмани (5-0) — Карл Уильямс (10-4)

Амур Магомедов (9-0) — Колтон Инглунд (15-4)

Тейлор Лапилус (23-4) — Касум Касумов (16-2)

Ренат Хавалов (10-0) — Эдгардс Скриверс (17-4)

Амин Аюб (26-5) — Маккашарип Зайнуков (19-4)

Дениз Кьелхольтц (8-5) — Антониа Силванейде (9-4)

Люк Трейнер (9-1) — Роб Уилкинсон (19-4-0-1)

Хабиб Набиев (11-0) — Ахмед Сами (12-4)

Хайдер Хан (10-1) — Джони Грегори (10-5)

В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Следить за результатами боев можно в матч-центре MMA на сайте «СЭ».