PFL Нурмагомедов — Дэвис: время начала, кард боев турнира, где смотреть
Поединок Нурмагомедов — Дэвис возглавит турнир PFL
Турнир PFL Нурмагомедов — Дэвис состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля.
Начало вечера MMA — в 17.00 по московскому времени. Главный и соглавный бои — Усман Нурмагомедов vs Алфи Дэвис и Рамазан Курамагомедов vs Шамиль Мусаев — ожидаются после 22.30 мск.
Кард турнира PFL
- Усман Нурмагомедов (20-0-0-1) — Алфи Дэвис (20-5-1)
- Рамазан Курамагомедов (13-0) — Шамиль Мусаев (20-0-1)
- Абдул Абдурагимов (19-1-0-1) — Кендли Сент-Луис (11-5)
- Хесус Пинедо (25-6-1-1) — Саламат Исбулаев (9-0)
- Пуйа Рахмани (5-0) — Карл Уильямс (10-4)
- Амур Магомедов (9-0) — Колтон Инглунд (15-4)
- Тейлор Лапилус (23-4) — Касум Касумов (16-2)
- Ренат Хавалов (10-0) — Эдгардс Скриверс (17-4)
- Амин Аюб (26-5) — Маккашарип Зайнуков (19-4)
- Дениз Кьелхольтц (8-5) — Антониа Силванейде (9-4)
- Люк Трейнер (9-1) — Роб Уилкинсон (19-4-0-1)
- Хабиб Набиев (11-0) — Ахмед Сами (12-4)
- Хайдер Хан (10-1) — Джони Грегори (10-5)
В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Следить за результатами боев можно в матч-центре MMA на сайте «СЭ».
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