PFL Нурмагомедов — Дэвис: время начала и кард боев турнира
Турнир по смешанным единоборствам PFL Dubai пройдет в субботу, 7 февраля, в Дубае (ОАЭ) в спортивном комплексе Coca-Cola Arena. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Время начала боев турнире PFL Dubai
Шоу начинается с предварительного карда около 17.00 мск. Поединки главного карда — после 21.00 мск.
Главное событие турнира — титульный бой в легком весе между россиянином Усманом Нурмагомедовым и британцем Альфи Дэвисом. В соглавном бою — поединок за пояс чемпиона полусреднего дивизиона между двумя россиянами — чемпионом Шамилем Мусаевым и Рамазаном Курамагомедовым.
Кард боев турнира PFL Dubai
Главный кард
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Усман Нурмагомедов (20-0) — Альфи Дэвис (20-5-1)
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Рамазан Курамагомедов (13-0) — Шамиль Мусаев (18-0-1)
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Абдул Абдурагимов (19-1) — Кендли Сент-Луис (11-5)
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Хесус Пинедо (25-7-1) — Саламат Исбулаев (9-0)
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Пуя Рахмани (5-0) — Карл Уильямс (10-4)
Предварительный кард
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Амру Магомедов (8-0) — Колтон Энглунд (15-4)
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Тейлор Лапилус (23-4) — Касум Касумов (15-2
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Ренат Хавалов (10-0) — Эдгарс Скриверс (16-5)
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Макашарип Зайнуков (18-4) — Амин Аюб (24-6-1)
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Дениз Килхольц (8-5) — Антония Сильванейде (9-4)
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Роб Уилкинсон (19-4) — Люк Трейнер (9-1)
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Хабиб Набиев (11-0) — Ахмед Сами (12-4)
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Хайдер Хан (10-1) — Джони Грегори (10-4)
Где смотреть PFL Dubai
Трансляция турнира начнется в 17:00 по московскому времени и будет доступна на платформе Okko. Смотреть контент сервиса можно по платной подписке.
Следить за последними новостями PFL Dubai, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».