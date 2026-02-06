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PFL Нурмагомедов — Дэвис: время начала и кард боев турнира

Турнир PFL Dubai пройдет 7 февраля в Дубае
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам PFL Dubai пройдет в субботу, 7 февраля, в Дубае (ОАЭ) в спортивном комплексе Coca-Cola Arena. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Время начала боев турнире PFL Dubai

Шоу начинается с предварительного карда около 17.00 мск. Поединки главного карда — после 21.00 мск.

Главное событие турнира — титульный бой в легком весе между россиянином Усманом Нурмагомедовым и британцем Альфи Дэвисом. В соглавном бою — поединок за пояс чемпиона полусреднего дивизиона между двумя россиянами — чемпионом Шамилем Мусаевым и Рамазаном Курамагомедовым.

Кард боев турнира PFL Dubai

Главный кард

  • Усман Нурмагомедов (20-0) — Альфи Дэвис (20-5-1)

  • Рамазан Курамагомедов (13-0) — Шамиль Мусаев (18-0-1)

  • Абдул Абдурагимов (19-1) — Кендли Сент-Луис (11-5)

  • Хесус Пинедо (25-7-1) — Саламат Исбулаев (9-0)

  • Пуя Рахмани (5-0) — Карл Уильямс (10-4)

Предварительный кард

  • Амру Магомедов (8-0) — Колтон Энглунд (15-4)

  • Тейлор Лапилус (23-4) — Касум Касумов (15-2

  • Ренат Хавалов (10-0) — Эдгарс Скриверс (16-5)

  • Макашарип Зайнуков (18-4) — Амин Аюб (24-6-1)

  • Дениз Килхольц (8-5) — Антония Сильванейде (9-4)

  • Роб Уилкинсон (19-4) — Люк Трейнер (9-1)

  • Хабиб Набиев (11-0) — Ахмед Сами (12-4)

  • Хайдер Хан (10-1) — Джони Грегори (10-4)

Где смотреть PFL Dubai

Трансляция турнира начнется в 17:00 по московскому времени и будет доступна на платформе Okko. Смотреть контент сервиса можно по платной подписке.

Следить за последними новостями PFL Dubai, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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Альфи Дэвис
Рамазан Курамагомедов
Усман Нурмагомедов
Шамиль Мусаев
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