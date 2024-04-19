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Шамиль Мусаев — Логан Сторли: время начала и где смотреть трансляцию боя PFL 3

Мусаев подерется со Старополи на турнире PFL 320 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шамиль Мусаев
Шамиль Мусаев.

Россиянин Шамиль Мусаев подерется с американцем Лауреано Старополи в рамках турнира PFL 3 в ночь на 20 апреля. Поединок пройдет в полусредней весовой категории (до 77,1 кг). Вечер ММА состоится на арене Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс (США). Начнется турнир — в 01.30 по московскому времени. Бой Мусаев — Сторли ожидается в 06.30 мск.

В России турнир PFL 3 в полном объеме покажут на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке.

Рекорд 30-летнего уроженца Дагестана в ММА равен 14-0-1. На счету 31-летнего бойца из США рекорд в смешанных единоборствах составляет 15-2-0.

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