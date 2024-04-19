Россиянин Андрей Корешков выйдет в октагон с соотечественником Магомедом Умалатовым на турнире PFL 3 в ночь на 20 апреля. Бой пройдет в полусредней весовой категории (до 77 кг). Вечер смешанных единоборств состоится на арене Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс (США). Начало турнира — в 01.30 по московскому времени. Ориентировочное время начала поединка Корешков — Умалатов в 07.30 мск.

В России турнир PFL 3 в полном объеме покажут на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке.

Рекорд 33-летнего Корешкова в ММА равен 27-4. На счету 32-летнего Умалатова рекорд в смешанных единоборствах составляет 14-0.

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