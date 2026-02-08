Усман Нурмагомедов — о победе над Дэвисом: «План на бой был простым. Измотать его, заставить работать, заставить бороться»

Российский боец Усман Нурмагомедов прокомментировал свою победу над британцем Альфи Дэвисом на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

«План на бой был простым. Измотать его, заставить работать, заставить бороться — и тогда досрочная победа придет», — цитирует 27-летнего спортсмена ESPN.

Нурмагомедов сделал удушающий прием в третьем раунде. Он защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Теперь у него 21 победа без поражений в профессиональных ММА.