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Усман Нурмагомедов — о победе над Дэвисом: «План на бой был простым. Измотать его, заставить работать, заставить бороться»

Павел Лопатко

Российский боец Усман Нурмагомедов прокомментировал свою победу над британцем Альфи Дэвисом на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

«План на бой был простым. Измотать его, заставить работать, заставить бороться — и тогда досрочная победа придет», — цитирует 27-летнего спортсмена ESPN.

Нурмагомедов сделал удушающий прием в третьем раунде. Он защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Теперь у него 21 победа без поражений в профессиональных ММА.

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Усман Нурмагомедов
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