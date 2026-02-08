Дэвис о поражении от Усмана Нурмагомедова: «Очнулся и первым увидел лицо Хабиба»

Английский боец PFL Альфи Дэвис прокомментировал свое поражение на турнире в Дубае.

Россиянин Усман Нурмагомедов победил британца удушающим приемом в третьем раунде и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

— Мой угол сказал, что до конца раунда осталось 30 секунд. Я подумал: «Окей, полежу и отдохну. У него не получится все сделать так быстро». А потом я проснулся. У него зверский захват.

— Какие ощущения после пробуждения?

— Я очнулся и первым увидел лицо Хабиба. Было странно. После удушения ты приходишь в сознание со странным гулом в голове. Первая мысль: «Где я?» Жаль, что все так закончилось.

Усман уважительно отнесся ко мне. Но лучший комментарий дал Ислам Махачев, который сказал: «Брат, теперь между нами счет 1-1». Я посмеялся, — сказал Дэвис в интервью Red Corner MMA.

На счету Нурмагомедова теперь 21 победа и ни одного поражения за карьеру в ММА. Еще один бой был признан не состоявшимся.

На счету 33-летнего Дэвиса 20 побед, 6 поражений и 1 ничья.