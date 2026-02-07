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Рамазан Курамагомедов — Шамиль Мусаев: онлайн-трансляция боя PFL начнется ориентировочно в 22.00

Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев встретятся на турнире PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россияне Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев проведут бой в соглавном событии турнира PFL в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля. На кону — титул чемпиона в полусреднем весе. Ориентировочное время начала поединка — 22.00 по московскому времени.

Курамагомедов провел в профессиональных ММА 13 поединков, одержав победу в каждом из них. Рост и размах рук бойца составляют 185 см.

В рекорде Мусаева — 20 побед и одна ничья, его рост составляет 178 см, размах рук — 183 см.

В прямом эфире поединок покажет онлайн-кинотеатр Okko. Результаты боев турнира PFL можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ». Рекомендуем следить за событием заранее.

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Рамазан Курамагомедов
Шамиль Мусаев
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