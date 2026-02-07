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Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис: онлайн-трансляция боя PFL начнется ориентировочно в 22.30

Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис встретятся проведут бой на PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россиянин Усман Нурмагомедов и англичанин Альфи Дэвис проведут бой в главном событии турнира PFL в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля. На кону — титул чемпиона в легком весе, ориентировочное время начала поединка — 22.30 по московскому времени.

Нурмагомедов одержал 20 побед в 20 поединках на профессиональном уровне, еще один бой признан несостоявшимся. Его рост составляет 180 см, размах рук — 183 см.

В рекорде Дэвиса — 20 побед, пять поражений и одна ничья. Рост бойца составляет 180 см, размах рук — 178 см.

В прямом эфире поединок Нурмагомедова и Дэвиса покажет онлайн-кинотеатр Okko. Результаты боев турнира PFL можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ». Рекомендуем следить за событием заранее.

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Усман Нурмагомедов
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